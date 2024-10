Mandat de dépôt contre un créateur de contenu célèbre en Tunisie pour atteinte aux bonnes mœurs

La cour d’appel de Tunis a récemment émis des mandats de dépôt en prison contre un créateur de contenu populaire, soupçonné d’« atteinte aux bonnes mœurs » et d’« indécence publique », ainsi que contre cinq autres influenceurs et « Instagrameurs ». Ces derniers sont accusés de comportements jugés immoraux et de harcèlement via les réseaux sociaux. La justice tunisienne, par le biais d’un communiqué du ministère de la Justice, a souligné sa détermination à engager des poursuites contre ceux qui, à travers leurs actions, enfreignent les valeurs morales de la société. Ces mesures visent à préserver l’éthique et à lutter contre les dérives liées à l’usage des plateformes numériques.