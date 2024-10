Agressions sionistes contre Ghaza : le bilan s’élève à 43.020 martyrs

Le bilan de l’agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s’est élevé à 43.020 martyrs et 101.110 blessés,

en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué lundi, les autorités palestiniennes de la santé.

Selon les mêmes sources, les forces sionistes ont commis cinq massacres, au cours des dernières 48 heures, faisant 96 martyrs, et 277 blessés.

Les autorités palestiniennes affirment qu'”il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la Défense civile ne peuvent pas les atteindre”.

Un précédent bilan faisait état de 42.924 martyrs et 100.833 blessés dans le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, causant le déplacement de plus de 85% de la population de Ghaza, des destructions massives de bâtiments résidentiels et d’infrastructures ainsi qu’une famine meurtrière.