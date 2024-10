Real Madrid vs FC Barcelone : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Le Real Madrid accueille le FC Barcelone ce samedi 26 octobre 2024 à 21h00 pour le Classico de la 11e journée de Liga. Ce duel au sommet s’annonce comme l’un des événements phares de la saison. Voici toutes les informations essentielles à connaître sur cette rencontre : horaire, chaînes de diffusion et dernières nouvelles.

Un choc au sommet

Le Classico de cette saison revêt une importance particulière, car les deux géants du football espagnol s’affrontent pour la première place au classement. Le FC Barcelone, leader actuel avec 27 points, devance le Real Madrid de trois points. Une victoire madrilène permettrait donc de rejoindre les Catalans en tête du championnat, alors qu’une victoire barcelonaise consoliderait leur avance.

État de forme des équipes

Les deux équipes abordent cette rencontre en grande forme. Le FC Barcelone a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, avec une seule défaite. Les Catalans ont inscrit 16 buts lors de cette période et n’en ont concédé que cinq, témoignant d’une attaque percutante et d’une défense solide. Le Real Madrid, de son côté, a remporté trois de ses cinq derniers matchs, avec une défaite et un match nul. Les Madrilènes ont marqué huit buts et en ont encaissé cinq, ce qui témoigne de leur solidité défensive.

Confrontations récentes

Sur les cinq dernières confrontations directes, l’avantage penche légèrement en faveur du Real Madrid, avec trois victoires contre deux pour le FC Barcelone. Les deux équipes semblent donc prêtes à livrer une bataille acharnée sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Avec des effectifs en pleine forme, ce Classico promet d’être un duel explosif où tout peut arriver.

Où et quand suivre le match ?

Chaine TV : BeIN Sports 1

Heure : 21h00

Date : Samedi 26 octobre 2024

Stade : Santiago Bernabéu

Ville : Madrid