Real Madrid – FC Barcelone : kes compositions officielles du choc

Les compositions d’équipe pour le premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone ont été dévoilées. Du côté du Real Madrid, Lunin gardera les buts, épaulé par Vasquez, Militao, Rüdiger et Mendy en défense. Au milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni et Camavinga seront chargés de créer le jeu, tandis que l’attaque sera menée par Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Pour le Barça, Pena sera dans les cages, avec Koundé, Cubarsi, Martinez et Baldé en défense. Fermin, Casado et Pedri formeront le milieu, et l’attaque sera composée de Raphinha, Lamine Yamal et Lewandowski. Le coup d’envoi est prévu à 20h00, heure tunisienne.