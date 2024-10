Tunisie : Plus de 200 trafiquants de drogue arrêtés dans le vaste coup de filet policier

Le vaste coup de filet mené par les forces sécuritaires dans la nuit de mercredi à jeudi a permis d’arrêter les plus grands trafiquants de drogue en Tunisie qui sont en lien avec des réseaux internationaux de trafic de stupéfiants, a indiqué le porte-parole de la Garde nationale, Houssemeddine Jebabli.

Dans une déclaration, vendredi, à l’Agence Tunis Afrique Presse, Jebabli a précisé que cette opération qu’il a qualifiée de “réussie” a été menée de minuit à cinq heures du matin et a abouti à l’interpellation de plus de 200 trafiquants de drogue en Tunisie.

Le porte-parole de la Garde nationale s’exprimait en marge d’une table ronde sur la violence en milieu familial, organisée par la Direction générale de la Garde nationale.

Les individus arrêtés, lors de cette opération policière, font déjà l’objet de plusieurs avis de recherche et dont certains sont condamnés pour des peines de prison, a-t-il ajouté.

D’après Jebabli, les forces de sécurité et de la Garde nationale ont mobilisé leurs différents services spécialisés, dont les renseignements, les unités d’intervention, les forces spéciales et les unités de secours pour arrêter les plus grands trafiquants de drogue aux frontières de l’ouest et du sud-est du pays.

Il a précisé que des opérations d’”anticipation par le renseignement”, menées dans le plus grand secret, ont précédé ce coup de filet d’envergure contre “les gros poissons de la drogue”.

La lutte contre les narcotrafiquants se poursuivra à travers toutes les régions, a-t-il dit.