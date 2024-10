Football – Ligue 1 (6e journée) : O.Béja-C.Africain, question de leadership

Un duel pour le leadership opposant, samedi, l’O.Béja, premier au classement, et le dauphin clubiste, sera l’affiche de la 6e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Pour sa deuxième sortie sous la houlette du nouvel entraîneur Yamen Zelfani, l’Olympique de Béja espère poursuivre sa série rose de cinq victoires consécutives dont trois remportées en déplacement (15 points) et creuser l’écart le séparant de son adversaire du jour.

De son côté, les protégés de David Bettoni tenteront de renouer avec la victoire après le coup d’arrêt reçu la semaine dernière face au CS Sfaxien (0-0), pour retrouver le fauteuil de leader et confirmer leurs prétentions pour le titre, en comptant dans cela sur une ligne défensive des plus solides, avec 0 but encaissé.

Au stade Taieb Mhiri, le match opposant le CS Sfaxien (7e avec 8 points) et l’ES Zarzis, équipe surprise de ce début de saison (3e, 12 points), promet également du suspense. La formation locale tachera de ne pas laisser filer les trois points de la victoire, pour le troisième match à domicile, en vue de rattraper le peloton de tête, tandis que le nouveau promu, tombeur de l’Espérance de Tunis, dimanche, tentera de rééditer sa performance pour rester dans une dynamique positive.

Sur la pelouse du stade Hammadi Agrebi de Radès, les sang et or (6e, 8 points) accueilleront le CA Bizertin (14e, 3 points) en vue de remettre les pendules à l’heure, après une série de contre-performances (2 nuls et 1 défaite) qui ont précipité le départ de l’entraîneur portugais Miguel Cardoso, remplacé provisoirement par Skander Kasri. Les coéquipiers de Yassine Meriah sont désormais appelés à retrouver leur solidité défensive après avoir encaissé des buts lors des quatre derniers matches, ainsi que leur efficacité offensive en comptant notamment sur le Brésilien Yan Sasse et l’Algérien Youcef Blaili, et en profitant du retour de blessure de Rodrigo Rodriguez.

En revanche, leur mission pourra être compliquée par une formation bizertine, en quête de son premier succès de la saison (3 nuls et 2 défaites) sous la conduite du nouvel entraîneur Sami Gafsi, remplaçant de Imed Ben Younes, pour ne pas laisser le doute s’installer au sein du groupe.

L’US Monastir (4e, 11 points) et le Stade Tunisien (5e, 10 points) qui lorgnent des places sur le podium suivront avec intérêt le trio de tête tout en espérant réaliser de bonnes performances à domicile face respectivement à l’EGS Gafsa, lanterne rouge (0 pt) et l’AS Gabès(10e, 5 pts).

L’Etoile du Sahel, conduite par son nouvel entraîneur Mohamed Mkacher, se rendra à Metlaoui avec l’espoir de réaliser un nouveau départ après un début saison peu réussi (12e, 5 pts) et un bilan négatif de 2 buts marqués seulement en cinq matches. Les étoilés tenteront de retrouver leur efficacité offensive face à l’ES Metlaoui qui les devance de 1 point (9e) et qui cherche à son tour à confirmer ses bonnes prestations lors des deux derniers matches contre l’Espérance de Tunis (1-1) à Radès et le CA Bizertin (1-1) à domicile.

Les deux matches mettant aux prises l’AS Soliman (5 pts) et l’US Ben Guerdane (3 pts) d’une part et l’US Tataouine (3 pts) et la JS Omrane (6 pts) d’autre part, ne manqueront pas, non plus, de suspense entre des équipes qui sont dans un mouchoir de poche et qui tenteront chacune de décrocher la victoire en vue d’une place dans le ventre mou du tableau.