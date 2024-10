Emploi et migration : opportunités en Allemagne présentées aux tunisiens

Le Centre d’Information Tuniso-Allemand pour l’Emploi, la Migration et la Réintégration organise les 26 et 27 octobre 2024, à la Cité de la Culture de Tunis, un événement intitulé « Street Opportunity ». Cet événement vise à présenter aux jeunes les opportunités d’emploi en Allemagne et à les sensibiliser aux moyens légaux de migration. Le premier jour sera dédié à la reconnaissance des diplômes médicaux en Allemagne ainsi qu’aux perspectives d’emploi dans les secteurs médical et paramédical. Des ateliers sur l’entrepreneuriat, les techniques de recherche d’emploi, la rédaction de CV et le développement des compétences personnelles seront également proposés. Le deuxième jour mettra l’accent sur la formation professionnelle en alternance et la reconnaissance des qualifications dans divers domaines.