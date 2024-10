Alerte météo : fortes précipitations attendues ce soir, la vigilance est recommandée

Ce soir, le temps sera parfois très nuageux avec des pluies orageuses attendues dans les régions de l’est. Ces précipitations seront localement abondantes, en particulier dans le Cap Bon, les régions du Sahel et Sfax, accompagnées de chutes de grêle par endroits. Selon l’Institut National de la Météorologie, les vents souffleront du secteur est, modérés au nord et au centre, mais relativement forts à forts sur les côtes orientales et dans le sud, se renforçant temporairement lors des orages. La mer sera agitée dans la région de Serrat et très agitée sur les autres côtes. Les températures nocturnes varieront généralement entre 18 et 22 degrés, atteignant 14 degrés dans les hauteurs de l’ouest du nord et du centre.