Pluies et orages attendus cette nuit sur les régions côtières tunisiennes

Cette nuit, le ciel sera partiellement à fortement nuageux, avec quelques pluies attendues sur le nord et localement au centre. Ces précipitations pourront être temporairement orageuses sur les régions côtières et s’étendront vers le sud-est en fin de nuit. Les vents souffleront du nord-ouest sur le nord et le centre, tandis qu’ils seront de secteur nord-est dans le sud, modérément forts près des côtes et faibles à modérés à l’intérieur du pays. La mer sera agitée. Les températures nocturnes oscilleront entre 14 et 18°C au nord et au centre, autour de 12°C sur les hauteurs de l’ouest, et entre 19 et 23°C dans le sud.