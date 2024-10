Perturbations météorologiques : baisse des températures et orages attendus sur plusieurs régions

L’Institut National de la Météorologie a confirmé l’enregistrement de fortes pluies à l’est du gouvernorat de Monastir, atteignant 136 millimètres à Sayada et 43 millimètres à Teboulba, jusqu’à 11 heures ce matin.

L’institut avait annoncé des perturbations météorologiques, avec un ciel parfois très nuageux aujourd’hui, vendredi, accompagné de pluies sur les régions côtières du nord et du centre, ainsi que le développement de cellules orageuses dans l’après-midi dans les régions de l’ouest. Ces orages seront accompagnés de pluies temporairement abondantes et de grêle localisée, avant de s’étendre progressivement aux régions de l’est en fin de journée et pendant la nuit.

Les températures maximales enregistreront une baisse, oscillant entre 19 et 24 degrés dans le nord et le centre, autour de 17 degrés dans les hauteurs de l’ouest, et entre 25 et 30 degrés dans le sud.