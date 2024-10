Lionel Messi : “ma carrière touche à sa fin”

Lionel Messi, star argentin et joueur de l’Inter Miami, a récemment annoncé que sa carrière de footballeur touchait à sa fin, exprimant son désir de savourer chaque instant restant. Dans une interview accordée au journal espagnol Marca, il a déclaré : « Ma carrière est presque terminée, et j’essaie désormais de profiter de chaque moment au maximum. » Interrogé sur une éventuelle participation à la Coupe du Monde 2026, Messi a répondu avec prudence : « On verra bien, je ne veux pas anticiper, je profite simplement de chaque jour ».

Le joueur emblématique a également souligné que l’Argentine et le FC Barcelone resteront toujours ses « maisons », affirmant avoir accompli tous ses rêves avec ces deux équipes. Il a rappelé que le sacre en Coupe du Monde reste le plus précieux de tous ses titres : « J’ai toujours rêvé de soulever le trophée mondial. » Messi a précisé que son transfert à l’Inter Miami n’était pas un pas vers la retraite, mais une opportunité de contribuer à la croissance du club. Par ailleurs, il a remercié Marca pour l’avoir honoré avec un prix en or, en reconnaissance de son statut de joueur le plus titré de l’histoire (46 trophées). Enfin, il a conclu en rendant hommage à ses coéquipiers, sans qui, selon lui, rien n’aurait été possible.