Le vendredi 18 octobre 2024, Hazaa Al-Majali, professeur de droit international, a souligné dans une déclaration à Mosaïque FM qu’une opération transfrontalière inédite s’est déroulée à partir de la frontière sud de la Jordanie, une zone réputée pour son terrain ouvert et difficile d’accès. Cette opération, qualifiée de « héroïque », a été menée dans la région de la mer Morte par les deux martyrs jordaniens Amer Qawas et Houssam Abou Ghazala, blessant deux soldats israéliens. Al-Majali a précisé que ces citoyens étaient animés par une profonde colère face aux massacres et bombardements incessants perpétrés par l’occupant contre le peuple palestinien, et il a affirmé que de telles actions continueront.

Dans un autre registre, le professeur a dénoncé l’impunité dont bénéficie Israël, soutenu par un appui américain inconditionnel. Il a critiqué le fait que les États-Unis permettent à l’occupation de commettre des crimes contre les peuples palestinien et libanais, en toute connaissance de cause, sans craindre de sanctions ni des instances internationales. Al-Majali a conclu en affirmant que les événements actuels dévoilent la véritable nature criminelle de l’entité sioniste.