Tunisie – Météo : Temps pluvieux dans ces régions l’après-midi

Ciel partiellement couvert à progressivement très nuageux, jeudi après-midi, sur le nord et localement sur le centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies parfois intenses et localement importantes, surtout sur le nord-est, avec chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur sud relativement fort près des côtes, faible à modéré à l’intérieur du pays et virant au secteur nord sur le nord l’après-midi avec une vitesse dépassant temporairement 70 km/h sous orages.

Mer agitée dans la zone de Serrat et localement très agitée sur le reste des côtes.

Températures maximales comprises entre 27 et 32 degrés dans le nord, le centre et les régions côtières du sud et entre 32 et 36 degrés ailleurs.