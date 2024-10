Tunisie : exemption de droits de douane pour les voitures hybrides

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit des mesures visant à encourager le développement du transport électrique et l’utilisation de véhicules utilisant des énergies alternatives. Parmi ces mesures, il est prévu une réduction de la TVA à 7 % et une exemption de la taxe de consommation pour les voitures de tourisme et les véhicules polyvalents équipés de moteurs hybrides rechargeables. Le projet inclut également une baisse de la TVA à 7 % pour les bus et camions équipés de moteurs hybrides rechargeables. En outre, les droits de douane sur les bornes de recharge pour véhicules et vélos électriques seront réduits de 43 % à 10 %, tandis que la TVA passera de 19 % à 7 %, avec une application de ces allègements jusqu’au 31 décembre 2027.