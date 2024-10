Ras Jedir : retour du trafic commercial prévu pour ce samedi

Les préparatifs sont en cours pour relancer l’activité commerciale entre la Tunisie et la Libye via le passage de Ras Jedir, situé à Ben Guerdane dans le gouvernorat de Médenine, à partir de ce samedi 19 octobre. Cette reprise intervient après une suspension du trafic, en vigueur depuis mars dernier, selon des sources sécuritaires. Les autorités libyennes avaient interrompu le trafic commercial afin d’effectuer des travaux d’entretien sur les couloirs de passage. Ainsi, la reprise du trafic de camions est attendue, avec des procédures réglementaires en place. Par ailleurs, la direction de la sécurité du port libyen a annoncé une interruption temporaire du mouvement des passagers ce samedi, entre 7 heures et 16 heures, ne permettant que les cas d’urgence, les ambulances, les délégations diplomatiques et les bus, pour finaliser les préparatifs de l’ouverture des traversées commerciales. Le trafic passagers reprendra normalement après 16 heures ce même jour.