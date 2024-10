Agriculture biologique : l’huile d’olive de Kasserine décroche des médailles internationales

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Kasserine, Mohamed El Hachmi Farhi, a exhorté les jeunes de la région et les entreprises à investir dans le secteur oléicole en développant des projets de transformation d’olives en huile, visant ainsi la valorisation, le conditionnement et l’exportation du produit local. Il a souligné l’importance des précipitations et des conditions climatiques favorables, qui ont amélioré la qualité et la quantité de la production, tout en réduisant son coût pour la rendre plus accessible aux consommateurs.

La région de Kasserine compte environ 85 000 hectares d’oliviers, soit 8 millions d’arbres, et pourrait, selon lui, devenir leader national en production grâce à ces extensions. De plus, 35 huileries sont présentes sur le territoire, mais le nombre exact de celles qui fonctionneront cette année reste à définir. L’obtention de plusieurs certifications biologiques et médailles internationales témoigne de l’excellence de l’huile d’olive de Kasserine, reconnue parmi les meilleures au monde.

Enfin, le syndicat accompagne les agriculteurs dans leurs préparatifs pour la récolte, prévue en novembre, en collaboration avec les unions locales, afin de préserver la qualité du produit. Les estimations de la production pour cette saison s’élèvent à environ 70 000 tonnes d’olives, soit 14 000 tonnes d’huile d’olive.