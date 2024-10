Moez Ben Gharbia partage un moment touchant avec sa fille Beyrouth

L’animateur bien connu Moez Ben Gharbia a récemment partagé une photo touchante de lui aux côtés de sa fille, Beyrouth. Cette image a rapidement suscité de nombreux commentaires élogieux de la part des internautes, qui ont salué la complicité et l’affection visibles entre père et fille. Les fans ont été charmés par cette scène familiale, mettant en lumière non seulement la personnalité chaleureuse de Ben Gharbia, mais aussi les valeurs qu’il transmet à sa descendance. Ce moment partagé a résonné avec beaucoup de ses admirateurs, qui apprécient son authenticité et son engagement envers sa famille.