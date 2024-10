Chaleur nocturne : jusqu’à 31°C attendus au sud du pays

Cette nuit, le ciel sera partiellement nuageux au nord et au centre, tandis qu’il restera peu nuageux dans le sud. Les températures nocturnes varieront généralement entre 22 et 26 degrés, avec un pic pouvant atteindre 31 degrés dans l’extrême sud. Les vents souffleront du secteur sud au nord et au centre, de faible à modérée intensité, tandis que dans le sud, ils seront relativement forts avant de devenir modérés, venant du secteur est. La mer sera agitée à peu agitée au nord et peu agitée le long des côtes orientales.