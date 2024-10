Huit universités publiques tunisiennes figurent dans le classement mondial des universités THE « Times Higher Education:World University Rankings 2025 », publié récemment.

Il s’agit de l’Université de Tunis El Manar, l’Université de Sfax, les Universités de Manouba et Monastir, ainsi que les Universités de Gabès, Carthage, Sousse et Tunis.

Selon le classement, l’Université de Tunis El Manar est classée dans les 801+ meilleures Universités au monde et 1ère en Tunisie. Elle est suivie de l’Université de Sfax, classée entre la 1001e et la 1200e position.

Les Universités de Manouba et Monastir sont classées entre la 1201e et la 1500e place, et les Universités de Gabès, Carthage, Sousse et Tunis sont à la 1501e position.

18 indicateurs de performance sont pris en compte dans le classement mondial THE pour évaluer les universités dans les domaines de l’enseignement, de l’environnement de recherche, de la qualité de la recherche, de l’industrie et des perspectives internationales.

Plus de 20 mille universités de 115 pays ont participé à ce classement, mais seules 2 092 universités ont été classées.