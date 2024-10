Récolte d’olives 2024 : une production estimée à 340 000 tonnes d’huile d’olive

Le mercredi 9 octobre 2024, lors d’une réunion de la Commission nationale de suivi de la récolte des olives, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Azeddine Ben Cheikh, a souligné l’importance de la collaboration de toutes les parties prenantes pour assurer la récolte de 340 000 tonnes d’huile d’olive. Lors de cette rencontre, il a été question de la qualité de la production et de l’amélioration des exportations d’huile conditionnée. Le ministre a également mis l’accent sur le renforcement de la consommation nationale à des prix avantageux, tout en abordant les défis liés à la gestion des déchets issus de la production, notamment le traitement du margine. Il a encouragé les efforts pour valoriser cette matière dans l’enrichissement des sols agricoles et a insisté sur l’importance de surveiller les presses d’huile et de garantir la qualité du produit.