Milton, l’ouragan le plus puissant depuis un siècle, frappe les États-Unis

Les autorités américaines lancent un avertissement urgent face à l’ouragan Milton, désormais classé en catégorie cinq, le rendant ainsi l’ouragan le plus puissant depuis un siècle. Se dirigeant vers la Floride et d’autres États, cet ouragan provoque l’évacuation et la mise en garde de millions de résidents, alors que les autorités sont stupéfaites par la force de l’ouragan, bien au-delà de ce qui était anticipé. Les vagues déferlantes entraînent des destructions massives sur leur passage. Les conséquences sont déjà dévastatrices : plus de 250 victimes, 700 personnes portées disparues, et des pertes financières se chiffrant en milliards, sans compter les coupures d’électricité généralisées. La situation demeure critique alors que les secours s’organisent pour faire face à cette catastrophe sans précédent.