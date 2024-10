Naoufel Saïed : le président Kaïs Saïed n’a aucun conflit avec les entrepreneurs

Naoufel Saïed, directeur de la campagne de Kaïs Saïed, a affirmé que l’élection de ce dernier ouvre de nouvelles perspectives d’espoir pour la Tunisie, marquant le début d’une phase de “construction et de consolidation”. Dans une interview accordée à la radio nationale, il a souligné que les électeurs ayant voté pour Kaïs Saïed attendent des réformes concrètes pour améliorer leur quotidien, lutter contre la précarité de l’emploi et instaurer la stabilité économique et sociale. Il a précisé que le président n’a aucune hostilité envers les entrepreneurs, mais qu’il s’oppose à l’appropriation des ressources de l’État par des intérêts privés ou des lobbies. Naoufel Saïed a également insisté sur l’importance de lever les obstacles à l’investissement, notamment par la réduction des taux d’intérêt élevés et la simplification des procédures administratives, tout en garantissant les droits des travailleurs.