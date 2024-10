Résistance palestinienne : une année de combat héroïque et de soutien international croissant

Le porte-parole militaire des Brigades Izz al-Din al-Qassam, Abou Obeida, a prononcé un discours marquant le premier anniversaire de l’opération “Déluge d’al-Aqsa” contre l’occupation israélienne. Il a souligné que cette opération de commando, d’une efficacité et d’un professionnalisme exceptionnels, est survenue en réponse aux plans israéliens visant une attaque de grande envergure contre la résistance à Gaza. Abou Obeida a également salué la résilience légendaire du peuple palestinien face à l’abandon des régimes arabes, à la répression israélienne et à la complicité internationale. Malgré une guerre inégale, la résistance palestinienne continue d’infliger des pertes militaires et économiques importantes à Israël, tout en bénéficiant du soutien stratégique des fronts libanais, yéménites et irakiens.