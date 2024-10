Un milliardaire australien offre 10 millions de dollars pour l’aide alimentaire à Gaza

Le milliardaire australien Andrew Forrest a fait un don de 10 millions de dollars pour soutenir les Palestiniens dans la bande de Gaza, selon un communiqué publié vendredi par l’organisation non gouvernementale “Minderoo”, qui lui appartient. Ce don sera destiné à l’organisation “World Central Kitchen” et au Programme alimentaire mondial des Nations Unies, afin de répondre aux besoins urgents en nourriture des civils touchés par le conflit. L’organisation Minderoo a souligné qu’elle ne resterait pas passive face à la mort d’enfants due à la famine provoquée par le blocus sévère et la guerre dévastatrice menée par Israël contre Gaza, qui a déjà causé plus de 138 000 morts et blessés, en grande majorité des femmes et des enfants, ainsi qu’une crise humanitaire majeure ignorée par la communauté internationale.