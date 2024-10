Trois hôpitaux libanais suspendent leurs services après des frappes israéliennes

Le vendredi 4 octobre 2024, trois hôpitaux libanais ont annoncé la suspension de leurs services en raison de frappes aériennes israéliennes intensives. L’hôpital privé Sainte-Thérèse, situé à la périphérie de la banlieue sud de Beyrouth, a subi des “dégâts majeurs” au niveau du bâtiment et des équipements médicaux, ce qui a conduit à l’arrêt de toutes les activités hospitalières. Plus au sud, l’hôpital public de Meiss El Jabal a été évacué et ses opérations suspendues en raison de la destruction des routes et des lignes d’approvisionnement, rendant l’accès impossible pour le personnel. De même, l’hôpital public de Marjayoun a fermé ses portes après une frappe israélienne à l’entrée principale, provoquant la panique parmi les employés. Parallèlement, une entité de secours affiliée au Hezbollah a rapporté la mort de 11 secouristes dans le sud du pays.