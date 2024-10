Frappes aériennes américaines et britanniques sur trois villes yéménites

Aujourd’hui, vendredi 4 octobre 2024, la chaîne ”Al-Massira” affiliée aux milices houthis a rapporté que des avions américains et britanniques ont mené une série de frappes aériennes sur trois villes yéménites, dont Sanaa et la ville côtière d’Al-Hodeïda, à l’ouest du pays. Selon la chaîne, quatre frappes ont visé Sanaa, sept autres ont touché Al-Hodeïda, et une frappe a été menée sur la ville de Dhamar. Des médias yéménites ont confirmé plus de dix frappes sur ces trois localités, tandis que des ambulances ont été aperçues transportant des blessés houthis depuis un camp militaire à Sanaa. À Al-Hodeïda, des colonnes de fumée étaient visibles après le bombardement.