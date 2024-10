Orages et pluie : prévisions météorologiques pour ce soir

Ce soir, des cellules orageuses accompagnées de pluie sont attendues dans les régions centrales, entraînant une couverture nuageuse partielle dans l’ensemble du pays durant la nuit. Les températures nocturnes varieront entre 20 et 24 degrés dans le nord et le centre, tandis qu’elles seront comprises entre 25 et 29 degrés dans le sud. Quant au vent, il soufflera du sud, modérément fort près des côtes, et sera faible à modéré dans les autres zones. La mer, quant à elle, sera légèrement agitée à agitée.