Le ministère des Affaires sociales a annoncé, mardi, l’annulation de la grève de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle, de l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant, du Centre de formation des formateurs et de l’ingénierie de la formation et du Centre national de la formation continue et de la promotion professionnelle, prévue demain, mercredi.

Le ministère et la Fédération générale de la formation professionnelle et de l’emploi se sont accordés sur plusieurs points, dont l’application d’un certain nombre d’accords précédents et décrets gouvernementaux et l’annulation d’un certain nombre de circulaires, selon le pv de la réunion du Comité central de conciliation, daté du 30 septembre, publié par la fédération.

Ils ont également convenu de résoudre tous les problèmes liés à la question de l’assurance maladie collective pour les employés du secteur, de combler les postes vacants dans le secteur en ouvrant la porte aux candidats dans toutes les institutions, et de parachever les structures organisationnelles de tous les établissements, des unités d’internat et de restauration, et des unités régionales de la formation continue.