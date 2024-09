Bolt Business organise un événement de mise en réseau exclusif pour renforcer les partenariats professionnels en Tunisie

Bolt, la principale entreprise de mobilité à la demande en Afrique, à travers sa branche professionnelle, Bolt Business, a organisé avec succès un événement de mise en réseau de haut niveau visant à renforcer les relations avec ses clients et entreprises partenaires. L’événement, qui s’est tenu à The Dot, a rassemblé des chefs d’entreprise, des entrepreneurs et des acteurs clés pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration et discuter des perspectives de croissance commune.

Cet événement a offert une opportunité précieuse aux clients de Bolt de se connecter, d’échanger des idées et d’écouter directement les dirigeants de Bolt Business concernant les succès remarquables de l’entreprise en Tunisie. Étaient présents à cet événement Juliano Fatio, Directeur régional pour l’Afrique de Bolt Business, Milu Kipimo, Directeur de la Tunisie, du Kenya et de la Tanzanie pour Bolt Business, ainsi que Salima Mekki, Directrice Générale de Bolt Rides. Les invités ont eu l’occasion unique d’en apprendre davantage sur le parcours de Bolt, en mettant en lumière ses innovations, ses stratégies de croissance et son impact sur le paysage des transports en Tunisie.

Lors de son intervention, Juliano Fatio, Directeur régional de Bolt Business pour l’Afrique, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir nos précieux clients à cet événement, car nous sommes engagés à améliorer l’expérience aussi bien de nos entreprises partenaires que de nos clients. Notre objectif est de continuer à donner à nos entreprises partenaires les moyens d’agir en leur offrant des solutions de pointe et des services transparents, tout en créant une valeur partagée qui soutienne l’écosystème commercial tunisien dans son ensemble. L’événement d’aujourd’hui témoigne de notre engagement envers des relations à long terme, et nous sommes impatients de découvrir les futures possibilités qui s’offrent à nous. »

L’événement de mise en réseau n’a pas seulement célébré les collaborations actuelles, mais a également servi de tremplin pour de futurs projets visant à renforcer le secteur des entreprises en Tunisie. Bolt est également optimiste quant au potentiel de nouvelles entreprises et de nouveaux partenariats qui permettront d’améliorer le transport local et le paysage des affaires dans le pays.

Ce rassemblement a réaffirmé la position de leader de Bolt sur le marché et sa mission continue de favoriser l’innovation, d’améliorer la qualité des services et de soutenir la croissance de l’économie tunisienne. L’entreprise reste déterminée à jouer un rôle central dans l’avenir de la mobilité, tout en assurant un progrès durable à ses partenaires et parties prenantes.