Nuages localement denses, au courant de la nuit du mardi au mercredi, sur le nord et le centre avec chute de pluies éparses. Nuages passagers puis brume locale en fin de nuit dans le reste des régions.

Vent de secteur ouest sur le nord et de secteur sud sur le centre et le sud, relativement fort prés des côtes Est et faible ailleurs. Mer peu agitée à agitée.

Températures maximales comprises, cette nuit, entre 18 et 22 °C au nord et au centre, entre 22 et 27 °C au sud et aux alentours de 16 °C dans les hauteurs.