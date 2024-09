Météo nocturne : pluie et brouillard attendus au nord et au centre

Le temps de la nuit du mardi 24 septembre 2024 sera marqué par des passages nuageux denses sur le nord et le centre du pays, accompagnés de pluies éparses, tandis que des nuages passagers domineront dans les autres régions, avec la possibilité de brouillard local en fin de nuit, selon le dernier bulletin de l’Institut National de la Météorologie. Les vents souffleront du secteur ouest au nord et du secteur sud au centre et au sud, relativement forts près des côtes orientales, mais faibles dans les autres zones. La mer sera peu agitée, puis deviendra agitée. Les températures nocturnes oscilleront entre 18 et 22 degrés dans le nord et le centre, avoisinant les 16 degrés dans les hauteurs de l’ouest, et entre 22 et 27 degrés dans le sud.