Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Des nuages parfois denses, lundi, avec des pluies temporairement orageuses sur le Nord, le Centre et localement sur le Sud. Ces pluies seront parfois intenses aux gouvernorats de Nabeul, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan et Sfax, avec des chutes de grêles dans des endroits limités, d’après les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur ouest faible à modéré. Sa vitesse atteindra plus de 80 km/h lors de l’apparition des régions. La mer sera peu agitée à agitée au Nord.

Les températures maximales seront comprises entre 22 et 27 degrés au Nord et au centre et entre 28 et 34 degrés au Sud.