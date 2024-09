Conditions météorologiques instables : pluies éparses et orages attendus dans plusieurs régions

Le ciel sera nuageux, fin de cette journée et durant la nuit, au nord et au centre et localement au sud, avec possibilité de chute de pluies éparses. Les précipitations seront, temporairement, orageuses, accompagnées de brouillard local, vers la fin de la nuit dans les régions côtières, les zones basses et les régions, ayant enregistrées des quantités abondantes de pluies.

D’après un bulletin de suivi, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM), les températures se situeront entre 18 et 22 degrés, au nord et au centre, et entre 22 et 27 degrés, au sud.

Le vent soufflera du secteur ouest au nord et au centre et du secteur Est au sud, faible à modéré. La mer sera moutonneuse au nord et peu agitée à localement moutonneuse, ailleurs.