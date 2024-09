Mpox : l’OMS et ses partenaires mettent en place un mécanisme d’accès et d’allocation pour les vaccins, les traitements et les tests

En coordination avec les États Membres, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires ont créé un mécanisme d’accès et d’allocation pour les contre-mesures médicales de lutte contre la mpox (variole simienne), qui englobent les vaccins, les traitements et les tests de diagnostic. Le Mécanisme d’accès et d’allocation (AAM) permettra d’améliorer l’accès à ces outils pour les personnes les plus à risque et de faire en sorte que les stocks, limités, soient utilisés de façon efficace et équitable.

Quinze pays d’Afrique ont signalé des cas de mpox cette année. Suivant les recommandations émises sur l’avis du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international, les États parties sont priés d’assurer « un accès équitable à des contre-mesures sûres, efficaces et de qualité garantie pour la mpox ».

« Associés à d’autres interventions de santé publique, les vaccins, les traitements et les produits de diagnostic sont de puissants outils pour maîtriser les flambées épidémiques de mpox en Afrique », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « La pandémie de COVID-19 a montré combien la coordination internationale est nécessaire pour promouvoir un accès équitable à ces outils, qui doivent pouvoir être utilisés le plus efficacement possible là où on en a le plus besoin. Nous exhortons les pays qui disposent de vaccins et d’autres produits à faire des dons afin de prévenir les infections, d’arrêter la transmission et de sauver des vies. »