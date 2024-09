Liban : explosion d’appareils de communication, 8 morts et des milliers de blessés

Le mardi 17 septembre 2024, une série d’explosions d’appareils de communication portables a secoué le Liban, causant la mort de 8 personnes, dont une fillette, et blessant plus de 2750 autres, principalement dans le sud du pays et la banlieue sud de Beyrouth. Le ministre de la Santé a précisé que la plupart des blessés souffrent de blessures au visage et aux mains, saturant ainsi la capacité des hôpitaux locaux, obligeant au transfert de certains patients vers d’autres régions. Selon des sources sécuritaires, ces explosions, qui ont touché des membres du Hezbollah, seraient dues à un piratage des appareils de type pager, récemment introduits par le groupe. Ce grave incident a provoqué un choc national et posé de nombreuses questions sur la sécurité des technologies de communication utilisées.