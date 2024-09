Les chefs tunisiens remportent le titre mondial du meilleur couscous au ‘Couscous Fest’ en Sicile

Lors du concours international “Couscous Fest” organisé à San Vito Lo Capo, en Sicile, au sud de l’Italie, réunissant 10 pays d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient, dont le Maroc et l’Algérie, les chefs tunisiens Bilel Louchtati (30 ans) et Taïeb Bouhadra (50 ans) ont remporté le titre de champions du monde du meilleur couscous. Contrairement à d’autres compétitions culinaires, le “Couscous Fest” ne repose pas sur un jury, mais sur la participation du public, qui déguste les plats et vote pour son préféré. Les deux chefs tunisiens ont obtenu une victoire éclatante avec 160 voix sur 163, témoignant de la qualité exceptionnelle de leur couscous.