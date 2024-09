Rentrée scolaire et universitaire : 490 bus et 42 rames de métro mobilisés

La Société des Transports de Tunis (Transtu) a annoncé, lundi, la mobilisation de 490 bus et 42 rames de métro, à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2024/2025.

Le ministère des Transports avait indiqué, le 13 septembre 2024, que le nombre de bus opérationnels devrait connaître une évolution pour la rentrée scolaire 2024-2025, atteignant 478 bus, dont 120 bus dédiés au transport scolaire et universitaire, contre 461 bus l’année précédente (2023/2024).

Et d’ajouter que le transport des élèves et des étudiants pour l’année scolaire et universitaire 2024-2025 sera assuré sur le réseau de bus via 2 200 lignes scolaires et universitaires sur un total de 3 178 lignes, en plus des lignes ferroviaires exploitées par la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) et des lignes de la banlieue sud et de la région du Sahel exploitées par la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT).