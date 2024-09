Election présidentielle 2024 : Ayachi Zammel s’engage à améliorer le niveau de vie des Tunisiens

Le candidat à la présidentielle Ayachi Zammel s’est engagé, lundi, dans son manifeste électoral, à oeuvrer à améliorer le niveau de vie des Tunisiens en luttant contre la pauvreté, la marginalisation et le chômage, à créer de nouvelles opportunités de travail et à appuyer les catégories les plus démunies.

Il a promis de porter son intérêt sur la création des richesses, l’intelligence, la diversité, l’investissement dans les ressources naturelles et humaines, de compter sur les jeunes compétences et d’investir dans les industries culturelles et numériques.

Il a aussi promis d’améliorer le pouvoir d’achat, contrôler les prix, élever les salaires et garantir un revenu minimum pour la dignité incluant les familles les plus démunies.

Zammel s’est également engagé à développer les services de base, tels que le transport, la santé, le logement et l’enseignement.

Dans son manifeste, il a souligné l’importance de mettre en place un système politique démocratique et participatif qui repose sur une constitution garantissant des pouvoirs équilibrés.

Il a affirmé qu’il portera une attention particulière à l’investissement dans les industries culturelles et numériques, tout en œuvrant à leur soutien afin de permettre aux jeunes de s’épanouir et de participer pleinement à l’économie mondiale de la connaissance.

Le candidat Ayachi Zammel (actuellement arrêté dans le cadre de plusieurs affaires liées à la falsification de parrainages populaires), qui a choisi le slogan “On tourne la page” pour sa campagne électorale, a déclaré qu’il oeuvrera à “ouvrir la page de l’action politique sérieuse qui soit au service du citoyen”.

“Nous allons tourner la page de l’échec, des promesses et des slogans et écrire la page de la richesse, du travail et de l’honnêteté”, a-t-il dit.