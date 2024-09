Kairouan accueille 100 000 visiteurs pour la commémoration du Mawlid

Environ 100 000 personnes ont visité la ville de Kairouan durant la nuit du samedi au dimanche 14 et 15 septembre 2024, pour célébrer la commémoration de la naissance du Prophète Mohammed (Mawlid Al Nabaoui). Selon Sami Ayadi, le gouverneur de la région, les visiteurs ont utilisé près de 60 bus et de nombreux véhicules personnels, en provenance principalement des gouvernorats de Bizerte et de Sfax, avec la présence notable de nombreux Algériens. Les festivités ont inclus diverses animations dans les places publiques telles que la place Bab El Jeladine et la place Oulad Farhane, ainsi que des visites des sites historiques et culturels emblématiques, comme la mosquée Okba Ibn Nafaa, le sanctuaire d’Abou Zamaâ El Baloui, les aqueducs des Aghlabides, et les marchés de la vieille ville.