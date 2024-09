Projet d’extension de l’entrée sud de la capitale : Ouverture de trois ponts à la circulation

Trois ponts s’inscrivant dans le cadre du projet d’extension de l’entrée sud de la capitale (4e tranche) au niveau d’El Mourouj et de Bir El Kasaa ont été ouverts, vendredi, à la circulation.

Ces ponts permettront d’améliorer la fluidité du trafic pour les usagers de la route venant de la route Naasen et Bir Kassa en direction de Rades et du centre de la capitale ainsi que ceux venant du croisement “Miami” en direction de Ben Arous et du centre ville, indique le ministère de l’Equipement et de l’Habitat dans un communiqué.

Grâce à l’ouverture de ces ponts à la circulation, les travaux du pont numéro 4 qui est parallèle aux autres seront parachevés et finalisés d’ici décembre 2024. Les anciens ponts seront en revanche démolis.

A cette occasion, la ministre de l’Equipement, Sara Zaafrani Zenzri a souligné l’attachement des différents intervenants à finaliser ce projet dans les plus brefs délais, tout en veillant à respecter les normes de qualité nécessaires, appelant les usagers de cette autoroute à faire preuve de vigilance et à respecter les limitations de vitesse et les signalisations routières.

Le projet pilote d’extension de l’entrée sud de la capitale permettra une fluidité d’un trafic dense de plus de 150 mille véhicules par jour, selon les dernières statistiques de l’Observatoire national de la circulation, et d’améliorer la voie reliant la capitale et les villes limitrophes.

Doté d’un financement d’environ 370 millions de dinars, ce projet est financé conjointement par l’Etat tunisien et la Banque européenne d’investissement (BEI).