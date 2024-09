Le Croissant Rouge Tunisien organise une caravane de santé et de sensibilisation à Tunis

A l’occasion de la journée mondiale des premiers secours, le Croissant Rouge Tunisien a organisé, samedi à l’avenue Bourguiba à Tunis, une caravane de santé et de sensibilisation aux premiers secours, à la rage, à la variole du singe et au dépistage de plusieurs autres maladies dont la tension artérielle, le diabète et les maladies cardiaques.

Samah Ben Younes, responsable sanitaire du Croissant Rouge Tunisien pour la région de Tunis, a déclaré à l’agence TAP que cette caravane de sensibilisation multidisciplinaire a fait appel à plusieurs médecins, infirmiers et personnel de laboratoire dans les domaines de la médecine générale, de la cardiologie, de la laryngologie, de l’orthopédie, de la gynécologie, de l’obstétrique et de la médecine générale, et a prélevé des échantillons pour analyse et, en cas de détection de maladies, les patients sont appelés à l’hôpital pour être traités dans le cadre de consultations gratuites.

L’événement a donné lieu à une présentation des premiers secours et des mesures sanitaires immédiates qui doivent être prises lorsqu’une personne est soudainement blessée et qui peuvent s’avérer cruciales pour sauver des vies.

La Journée mondiale des premiers secours est célébrée chaque année le deuxième samedi de septembre.