Le réseau tunisien des droits et des libertés dément les appels à la violence

Le Réseau tunisien des droits et des libertés a publié un communiqué le 13 septembre 2024 pour clarifier qu’il n’est pas responsable des appels à la violence et au pillage diffusés en son nom par des tiers via des pages Facebook sponsorisées.

Le réseau souligne qu’il se dissocie de toute tentative extérieure visant à troubler la marche pacifique organisée ce jour-là, qui se déroulera à Tunis pour défendre les valeurs démocratiques et protester contre la dictature. Le communiqué rappelle que seul le contenu diffusé sur sa page officielle reflète ses positions, réaffirmant ainsi son engagement pour une action pacifique et pour la défense des droits et libertés fondamentaux. Le Réseau, fondé par treize associations et neuf partis politiques, reste déterminé à promouvoir des mouvements non violents et à représenter les intérêts de tous les Tunisiens.