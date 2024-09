Tunisie : La Fédération de l’enseignement secondaire fixe les dates des prochains entretiens

La fédération générale de l’enseignement secondaire a annoncé ce mardi que les entretiens aux postes de directeurs et de censeurs dans les collèges et les lycées reprendront les jeudi et vendredi 12 et 13 septembre au Centre National de Formation et de Développement des Compétences dans les gouvernorats de Tunis et de Sfax.

La fédération a ajouté dans un communiqué que les régions concernées par ces postes seront déterminées ultérieurement, également au Centre National de Formation et de Développement des Compétences dans les gouvernorats de Tunis et de Sfax.