La STEG lancera bientôt sa 9e enquête statistique auprès des ménages

La société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), annonce le lancement le 18 septembre courant, de sa neuvième enquête auprès des ménages tunisiens, sur tout le territoire tunisien, et ce, conformément à la loi statistique N°32-99 du 13 avril 1999.

Cette enquête dont l’objectif est d’évaluer la consommation domestique sous toutes ses formes (éclairage, réfrigération, climatisation, chauffage…), sera menée du 18 septembre 2024 au 14 mars 2025 par des agents de la STEG mandatés et munis de badges d’identification.

La STEG ajoute que les informations recueillies seront utilisées, uniquement, à des fins et besoins statistiques. L’enquête sur l’utilisation de l’énergie dans le secteur résidentiel, est une enquête quinquennale réalisée par la Société Tunisienne d’électricité et de gaz. Huit enquêtes ont été réalisées en 35 ans (à partir de 1984) dont la dernière est celle de 2019. L’objectif de ces enquêtes est d’avoir une idée claire des utilisations résidentielles finales de l’électricité en particulier, et de l’énergie dans sa diversité (gaz naturel, GPL, pétrole lampant, charbon et bois).