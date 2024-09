Kébili : Un nouvel espace dédié à l’innovation pour les jeunes du Sud tunisien

Le programme TACIR a annoncé l’ouverture officielle du TACIR’Lab Jemna, un espace unique dédié à l’innovation culturelle et numérique au cœur du désert tunisien, à Kébili.

L’événement aura lieu le mardi 10 septembre 2024, de 10h à 13h30, dans l’annexe de la Maison des Jeunes de Jemna. Une rencontre-débat avec les jeunes de la région est au menu, au cours de laquelle il y aura une présentation du programme TACIR et les nombreuses opportunités qu’offre le TACIR’Lab Jemna. Ce moment d’échanges permettra d’identifier les attentes des jeunes et d’adapter les actions du programme à leurs besoins réels.

Le programme TACIR est initié et piloté par l’association AMAVI, soutenu par la coopération suisse représentée par l’Ambassade Suisse en Tunisie, a coopération française représentée par l’Ambassade de France en Tunisie et l’Institut français de Tunisie et le projet Maghroum’in. TACIR est implémenté sur trois phases de 2023 à 2026. Il a démarré dans sa phase pilote en 2023 dans les quartiers marginalisés du Grand Tunis), au Kef et à Kasserine (Djebel Sammama). Nous projetons son extension (TACIR-XT) de 2024 à 2026 dans 8 nouvelles régions à faible revenu, peut-on lire sur le site de TACIR.

“Mobilisons-nous tous!” est le slogan du TACIR-Jemna, résumant l’essence de ce projet participatif qui appelle à l’engagement collectif. Ce projet, porté par le programme TACIR en partenariat avec l’Association du Théâtre de la Ville de Jemna, a pour ambition de démocratiser l’accès aux Industries culturelles et créatives (ICC) ainsi qu’aux ressources numériques dans la région.

Le TACIR’Lab Jemna se veut un moteur de changement, offrant aux jeunes talents locaux une plateforme pour développer des projets novateurs et contribuer à la transformation sociale et économique de Kébili. Grâce au soutien de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (Faba), de Microcred, et du programme Maghroumin de l’AECID, ce laboratoire devra permettre aux jeunes de Kébili d’accéder à des opportunités nouvelles et stimulantes.

Ce projet s’inscrit dans une vision inclusive, visant à renforcer la résilience et à stimuler l’innovation dans les communautés locales.

Le programme TACIR œuvre pour l’inclusion et l’innovation en Tunisie, en mettant l’accent sur l’accès aux ICC et sur l’égalité des chances dans les régions marginalisées. À travers ses différentes initiatives, TACIR vise à offrir des opportunités concrètes aux jeunes en soutenant leurs idées créatives et en les accompagnant dans leur parcours entrepreneurial.

Ce programme d’accompagnement au profit des jeunes vise à réduire l’inégalité de l’accès à la culture er à la créativité. Il est animé par une task-force d’enseignants-chercheurs et d’experts du secteur des Industries Culturelles et Créatives (ICCs) et ce au sein des espaces TACIR-Labs implantés dans plusieurs régions.