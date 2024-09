Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps sera vendredi 6 septembre 2024 partiellement nuageux, avec des nuages ​​épais dans l’après-midi sur les régions de l’ouest.

Des orages locaux accompagnés de pluie sont prévus qui toucheront certaines zones côtières du nord et localement la côte. Vent du secteur Est, puis du secteur sud au sud, sera relativement fort près des côtes nord, et faible à modéré à l’intérieur du pays, fort l’après-midi près des côtes est, dépassent 70 km/h avec l’apparition de cellules orageuses.

Quant à la mer, elle sera agitée au nord et peu agitée, puis progressivement agitée l’après-midi sur la côte Est. Les températures enregistrent une légère hausse, avec des maximales comprises entre 30 et 35 degrés près de la côte et des hauts plateaux de l’ouest, et entre 38 et 42 degrés dans le reste des régions.