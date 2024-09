Tunisie – Météo : Des précipitations orageuses dans ces régions

Quelques précipitations orageuses seront enregistrées, jeudi matin, au Centre Est, puis le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, avec des cellules orageuses locales accompagnées de chutes de pluies parfois abondantes au Nord et au centre l’après midi, couvrant progressivement le Sud-Est, y compris le gouvernorat de Tataouine, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des chutes de grêles sont encore prévues sur des endroits limités. Le vent soufflera de secteur nord au Nord et de secteur est au Centre et au Sud, relativement fort, à localement fort près des côtes Est et sur les hauteurs et faible à modéré sur le reste des régions dépassant provisoirement 90 km/h sous forme de rafales lors de l’apparition des averses orageuses.la mer sera agitée à localement très agitée aux côtes Est et agitée à houleuse au Nord.

Les températures seront relativement en baisse, dont les maximales oscilleront entre 29 et 35°c au Nord, au Centre et sur les régions côtières du Sud-Est et entre 37 et 42° sur le reste des régions.