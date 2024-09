Plafond de financement des campagnes présidentielles : 150 000 dinars pour le premier tour

Un décret publié le 4 septembre 2024 dans le Journal officiel fixe les plafonds de financement pour les campagnes électorales présidentielles en Tunisie.

Conformément à l’article 75 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, les campagnes doivent être financées par autofinancement et financement privé. Le plafond des dépenses pour le premier tour est de 150 000 dinars, et pour le second tour, il est de 100 000 dinars. Le financement privé, en numéraire ou en nature, ne peut dépasser quatre cinquièmes de ce plafond. Ce décret a été signé par le président de la République, Kaïs Saïed, et le chef du Gouvernement, Kamel Maddouri. Pour l’élection présidentielle du 6 octobre, trois candidats ont été officiellement retenus : le président en exercice Zouhair Maghzaoui, un fervent défenseur du 25-Juillet, et Ayachi Zammel, actuellement en détention depuis le 4 septembre.