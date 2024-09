Incendie dévastateur à Haouaria : une ferme ravagée par les flammes

À Haouaria, dans le village de Tazgran, une ferme a été dévastée par un incendie majeur survenu cet après-midi, à 13 heures.

L’incendie a causé la mort de plus de 20 moutons et de 4 vaches, tout en réduisant en cendres environ 500 balles de foin. Les équipes de la brigade de protection civile de Haouaria, avec l’assistance des agents du service forestier, ont rapidement intervenu pour maîtriser les flammes malgré les conditions difficiles. Les autorités judiciaires ont été alertées et ont lancé une enquête pour déterminer les causes de ce sinistre tragique.