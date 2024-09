L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a exprimé son rejet de « l’annulation par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) des décisions du tribunal administratif (TA) relatives à l’acceptation d’un certain nombre de candidats à l’élection présidentielle, et sa publication unilatérale d’une liste définitive».

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de sa commission administrative nationale, hier lundi, au siège de l’UGTT, la centrale syndicale a estimé que cette décision constitue « un précédent juridique et historique et une grave violation de la loi, ainsi que la consécration d’une décision politique illégale et une atteinte flagrante à l’autorité judiciaire et à ses décisions ».

Le syndicat a averti que de telles décisions « consacrent l’approche unilatérale et autoritaire et ne font qu’aggraver la situation, mettant en garde contre la poursuite de ce processus et ses conséquences pour le pays ».

l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) a annoncé, hier lundi, la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle qui contient trois candidats seulement à savoir Ayachi Zammal, Kais Said et Zouheir Maghzaoui.

L’instance a écarté les trois candidats dont les recours ont été acceptés par le TA. Il s’agit de Mondher Zenaidi, Abdellatif Mekki et Imed Daimi.

D’autre part, Le porte-parole du Tribunal administratif (TA), Fayçal Bouguerra, a estimé lundi que la décision prise par l’Instance électorale constitue “un précédent dans les relations entre le tribunal administratif et l’Instance des élections”.

Il a indiqué que l’instance supérieure indépendante pour les élections a tout à fait le droit de consulter la copie des jugements mais se doit également de les appliquer à la lettre surtout que le tribunal lui a déjà fourni une attestation du prononcé des jugements.